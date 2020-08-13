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Депутат Мосгордумы Козлов: программу "Чистое небо" поддерживают более 70% москвичей

15:22
  • четверг
  • 13 августа 2020

Парламентарий рассказал о поддержке программы "Чистое небо" среди горожан

В столице продолжается реализации программы "Чистое небо" - реконструкции электросетей и проводных коммуникаций, во время которой воздушные кабели переносятся в подземные коллекторы. Об этом рассказал председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Как правило, работы по этой программе проводятся в рамках реконструкции улиц и площадей столицы. Согласно результатам недавних опросов, "Чистое небо" поддерживают более 70% москвичей", - сказал он.

Депутат отметил, что на многих центральных улицах уже убраны провода - все коммуникации проходят под землей. Это проявляет красоту московского центра, делает его более привлекательным для туристов.

"Конечно, некоторые провода - например, контактная сеть общественного транспорта или подвесные фонари - будут оставаться в Москве всегда, поскольку в них имеется техническая необходимость", - приводит его слова АГН "Москва".

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