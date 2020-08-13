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Назван идеальный день недели для выгодной покупки авиабилетов

15:24
  • четверг
  • 13 августа 2020

Это выяснили в Британии

Эксперты англоязычного онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner узнали, когда выгоднее всего покупать билеты на самолет. 
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Как пишет Daily Express, выгоднее всего бронировать авиабилеты в пятницу. Они обойдутся примерно на 21% дешевле, чем в выходные дни. "На дорогих рейсах это стоимость дополнительной ночи в отеле или дополнительного багажа", - сказали эксперты по поводу сэкономленной суммы.  

Покупка билетов в воскресенье поможет пассажирам сэкономить до 4%. Если речь идет о групповых поездках или дорогостоящих рейсах, то эта цифра может показаться существенной. 

Специалисты не рекомендуют покупать билеты в среду - высок риск переплатить. Это объясняется тем, что в середине недели многие люди устают и, мечтая об отдыхе, решаются на покупку билетов. 

Специалисты также призвали путешественников сравнивать цены в разных аэропортах. "Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более 500 фунтов стерлингов, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда", - говорится в публикации. 

Людям, которые хотят сэкономить, не стоит покупать билеты в оба конца у одной компании. Не исключено, что у какой-нибудь другой фирмы билет в обратную сторону будет дешевле.

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