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Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"

15:39
  • четверг
  • 13 августа 2020

Премьера поразил профессионализм медиков

Сотрудница Чукотской окружной больницы не пустила премьер-министра России Михаила Мишустин в кабинет МРТ.
Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение

Глава кабмина совершал осмотр медицинского учреждения вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, пишет РИА Новости. На кадрах можно заметить, как они входят в лабораторию вместе со съемочной группой, а сотрудница попросила их выйти.

"Нельзя, нельзя! Нельзя с аппаратурой! Выходите!", - закричала женщина.

Мишустин и Мурашко послушно удалились из помещения. "Вот, профессионалка - сразу видно", - подчеркнул премьер-министр.

У Мишустина запланирована недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре региона: Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

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