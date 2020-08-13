Сенатор Инна Святенко: патриотическое воспитание важно для дальнейшего развития России

Сенатор назвала основные аспекты патриотического воспитания молодежи

Перед учителями стоит важная миссия - патриотическое воспитание, от которого зависит, какой будет Россия. Об этом заявила представитель законодательного органа государственной власти Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"При этом перекладывать ответственность лишь на образование нельзя. Семья, образование и молодежная политика - три кита, на которых держится патриотическое воспитание", - сказала она.

Инна Святенко напомнила, что в Конституцию внесена важная поправка о том, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.

"С поправками в Конституцию Россия, без малейшего преувеличения, переживает исторический момент, когда нужно по-новому взглянуть на многие социальные и политические процессы", - приводит ее слова АГН "Москва".

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