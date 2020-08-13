Михалкова с шиком доехала до ресторана на чужом авто

В Москве у нее появились состоятельные друзья

Экс-звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова посетила вечеринку в столичном ресторане. На мероприятие она приехала не на такси, а на шикарном автомобиле, который стоит около 25 миллионов рублей.

Врач-косметолог Алена Саромыцкая опубликовала в Instagram видео, на котором Михалкова осматривает дорогостоящее авто. "Вот на каких машинах у нас Юля разъезжает", - сказал голос за кадром. Актриса потрогала хрустальную фигурку на капоте и произнесла: "У всех друзей "Роллс-Ройсы". Ну вот как быть? Такие друзья скромные, порядочные люди..."

Автор видео - видимо, Саромыцкая - пошутила, что друзей с такими машинами лучше не отмечать на фото в соцсети, чтобы не выдать их богатства. "Я вас не отмечу, друзья", - пообещала Михалкова.

Ей так понравилось шикарное авто, что она выложила у себя в соцсети видео, как она едет на заднем сиденье "Роллс-Ройса". Кто подвез Михалкову, остается секретом.

Напомним, что Михалкова ушла из "Уральских пельменей" в октябре прошлого года. Один из основателей шоу Сергей Исаев сказал, что актриса покинула проект после того, как ей не позволили стать акционером "Пельменей". По словам Исаева, Михалкова была самой высокооплачиваемой актрисой шоу. Ей доставались лучшие роли, а летала она всегда бизнес-классом.

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