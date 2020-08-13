Расчлененное тело женщины нашли в столичной квартире

По факту убийства возбуждено уголовное дело
В квартире на юге Москвы нашли расчлененное тело 41-летней женщины. Ее останки лежали в пакетах.
Страшную находку сделали днем 13 августа в доме на Ореховом бульваре.
"В квартире также находился супруг женщины, его причастность к совершению данного преступления проверяется", - цитирует агентство "Москва" Юлию Иванову, старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по городу.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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