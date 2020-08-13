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Расчлененное тело женщины нашли в столичной квартире

16:27
  • четверг
  • 13 августа 2020

По факту убийства возбуждено уголовное дело

В квартире на юге Москвы нашли расчлененное тело 41-летней женщины. Ее останки лежали в пакетах. 

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Страшную находку сделали днем 13 августа в доме на Ореховом бульваре.

"В квартире также находился супруг женщины, его причастность к совершению данного преступления проверяется", - цитирует агентство "Москва" Юлию Иванову, старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по городу. 

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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