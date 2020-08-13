Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от COVID-19

Лидеры поговорили по телефону

В четверг Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили недавнее обострение обстановки на азербайджано-армянской государственной границе.

С российской стороны была подчёркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. Президенты подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях.

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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