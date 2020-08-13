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В Москве разбираются в гибели 5 пациентов частной клиники

18:12
  • четверг
  • 13 августа 2020

Проверку проводят следователи

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели пяти пациентов в частной медицинской клинике на западе Москвы. Родственники погибших уверены, что их близким оказывали некачественные услуги, неправильно ставили диагнозы. При этом семьям умерших выставляли огромные счета за лечение. Росздравнадзор ввел временный запрет для клиники на оказание помощи по профилю "анестезия и реанимация".

Лариса Бударина в июне похоронила отца. Ему было 92 года. Ветеран войны. Пожилой, больной человек. Когда в июне стало плохо, вызвали частную скорую. Врачи предложили клинику. Тот день был последним, когда Лариса видела папу живым.

Женщина сейчас уверена - отца никто и не лечил. Врачи в клинике это просто не умели делать и у них не было необходимого оборудования. Как показала проверка, в клинике не хватало аппаратов для дыхания во время наркоза и ИВЛ. Жизненно необходимого оборудования при реанимации.

Родные некоторых пациентов уверены: главная задача этих врачей была заработать побольше денег. Для них разгар пандемии, когда госучреждения функционировали на пределе возможностей, оказался золотым. Для пациентов - смертельно опасным вдвойне.

На сайте клинике нет никаких расценок. О ценах на услуги и о подходе к больным людям клиенты делятся в интернете. Можно только предположить, как врачи цеплялись за каждого пациента, попавшего в клинику. Особенно, если он смертельно болен и потом ничего никому не расскажет.

"При мне одна женщина вызывала полицию. Это было в тот день, когда я уже приехала за папой, а она сидела и вызывала полицию, потому что ей не отдавали мать", - рассказала Лариса Бударина.

Официально клиника открыта, однако из-за пристального внимания журналистов новых пациентов временно не принимают.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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