Собянин опроверг слухи о карантине в сентябре

Информацию об этом ранее распространяли в соцсетях

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами информацию о том, что в столице с середины сентября якобы произойдет возвращение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

"По поводу 15 сентября - это бесконечные слухи, просто поражают своей устойчивостью, хотя я говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

В то же время мэр отметил, что жителям города в ближайшие месяцы необходимо будет соблюдать требования Роспотребнадзора и санитарных врачей по противодействию COVID-19.

"Планы на осень - нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться. Конечно, все-таки необходимо быть осторожными", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в соцсетях стали распространяться слухи о том, что в сентябре в Москве вновь будет введен карантин из-за коронавируса.

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