Собянин объявил об ограничении массовых мероприятий в День города

Торжество будет локализовано

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что праздничные мероприятия по случаю Дня города будут ограничены из-за коронавируса. По его словам, ситуация не располагает к масштабным гуляниям.

"Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", - рассказал Собянин в эфире "России 24".

Мэр напомнил, что общей темой праздника станут музеи Москвы, их работа и экспонаты.

В этом году День города москвичи будут отмечать 5 и 6 сентября.

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