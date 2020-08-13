В московских школах отменили линейки в новом учебном году

Это связано с эпидемиологической ситуацией

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в сентябре школы не будут проводить никаких массовых мероприятий.

"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнется 1 сентября", - рассказал Собянин телеканалу "Россия 24".

По словам мэра, в школах ограничат передвижение детей между классами. При этом в учебных заведениях не планируется вводить масочный режим.

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