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В московских школах отменили линейки в новом учебном году

16:37
  • четверг
  • 13 августа 2020

Это связано с эпидемиологической ситуацией

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в сентябре школы не будут проводить никаких массовых мероприятий. 

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"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнется 1 сентября", - рассказал Собянин телеканалу "Россия 24". 

По словам мэра, в школах ограничат передвижение детей между классами. При этом в учебных заведениях не планируется вводить масочный режим.

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