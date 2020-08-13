Масочный режим в Москве сохранится в ближайшие месяцы

Это залог окончательной победы над вирусом

Столичный мэр Сергей Собянин сказал, что в ближайшие месяцы горожанам придется соблюдать меры безопасности и носить маски.

По словам градоначальника, маски необходимо надевать в общественном транспорте, общепите, торговых предприятиях и других местах массового скопления людей.

"Это залог того, что все наши предприятия, офисы, учебные, культурные заведения будут работать, и такая надежда есть", - сказал Собянин телеканалу "Россия 24".

Ранее мэр Москвы объявил, что праздничные мероприятия по случаю Дня города будут ограничены из-за коронавируса.

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