ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Масочный режим в Москве сохранится в ближайшие месяцы

17:13
  • четверг
  • 13 августа 2020

Это залог окончательной победы над вирусом

Столичный мэр Сергей Собянин сказал, что в ближайшие месяцы горожанам придется соблюдать меры безопасности и носить маски. 
В московских школах отменили линейки в новом учебном году

По словам градоначальника, маски необходимо надевать в общественном транспорте, общепите, торговых предприятиях и других местах массового скопления людей. 

"Это залог того, что все наши предприятия, офисы, учебные, культурные заведения будут работать, и такая надежда есть", - сказал Собянин телеканалу "Россия 24". 

Ранее мэр Москвы объявил, что праздничные мероприятия по случаю Дня города будут ограничены из-за коронавируса. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры метро в медицинских масках
Пассажиры метро в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.