"Беспрецедентное давление": Захарова высказалась о ситуации в Белоруссии

Россия призывает все стороны конфликта к сдержанности

В Белоруссии уже пятый день продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. Практически во всех городах страны в четверг вновь проходят массовые митинги. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко. В знак протеста несколько журналистов и ведущих заявили о своём увольнении с государственных телеканалов. К всеобщей забастовке уже присоединились железнодорожники, врачи скорой помощи, рабочие ряда крупных предприятий. Из западных столиц звучит требование провести новые выборы, а Москва призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Рабочие БелАЗа угрожают забастовкой. Подхватывает коллектив филармонии в Минске. На подобные мирные акции выходят люди в самых разных регионах страны. Днём митингующие снова выстраиваются в цепочки вдоль дорог, надевают белую одежду и приносят с собой цветы. Массово выходят коллективы предприятий, к примеру, сотрудники завода Керамин в Минске, в Бресте таксисты устраивают автопробег. В Гродно букеты над головой поднимают врачи.

Об увольнении с центральных белорусских каналов и радиостанций заявляют журналисты, теле и радиоведущие. Публично уволился сотрудник администрации президента. Активно в соцсетях распространяются и такие видео - люди рвут, сжигают или выбрасывают форму спецподразделений.

Все эти люди когда-то в прошлом проходили в спецназе срочную и контрактную службу, а сейчас к армии отношения не имеют. К примеру, один из первых роликов записан фитнес-тренером, белорусом, который живет в Германии. О массовых увольнениях силовиков информации нет. Есть лишь одно обращение, записанное действующим милиционером.

Резкое недовольство людей вызывают кадры жестоких задержаний и буквально избиений митингующих. Накануне в Гомеле погиб 25-летний протестующий, после ареста у него резко ухудшилось самочувствие. Спецподразделения при разгоне пикетов используют светошумовые гранаты, помповые ружья, резиновые пули. Огонь открывали по автомобилям и по окнам в жилых домах.

Белорусов просят не поддаваться на провокации, а их достаточно. На милиционеров нападают, намеренно давят автомобилями, ночью забрасывают коктейлями Молотова. Пострадали более 100 силовиков.

Сообщается что за минувшие сутки задержаны 700 человек. День за днём эта цифра уменьшается, но противостояние оппозиции и власти не угасает. И значительно активнее люди теперь митингуют днём, а ночные протесты пошли на спад. В МВД заявили, что акции координируются специально обученными лицами и теперь ведётся расследование.

Пятый день в стране перебои с интернетом. В четверг в белорусский офис "Яндекса" пришли вооружённые люди в чёрной форме. Позже от представителей IT компании стало известно, что обыск проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. Документы и оборудование изъяты не были. Официальные власти в разжигании конфликта винят и восток, и запад. Сами белорусы объясняют своё участие в митингах иначе.

Сегодня ситуацию в Белоруссии прокомментировали в российском МИДе В Москве обеспокоенно следят за происходящим. "Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бурную реакцию белорусского общества на итоги президентских выборов пытаются использовать разные силы. В Москве на митингах у здания посольства Белоруссии появляются люди с радикальными призывами. Советы звучат из европейских государств, их послы сегодня возложили цветы на месте гибели митингующего в Минске.

До конца недели главы МИД стран ЕС обсудят совместные действия против государственной системы Александра Лукашенко. Госсекретарь США Майкл Помпео призывает к проведению в стране новых президентских выборов, в присутствии международных наблюдателей. А в Польше озвучена идея ввести новые санкции против Москвы. Хотя очевидно, что Россия больше чем западные соседи заинтересована в стабильной, мирной и, конечно, братской Белоруссии.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"