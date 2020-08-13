"Я тебя депортирую": шоумен Артур Цветков подрался с работником кафе

Вскоре ему пришлось принести свои извинения

Телеведущий Артур Цветков, более известный как Арчи, подрался с работником закусочной в Москве.

12 августа в Сети опубликовали видео, где Цветков оскорбляет сотрудника кафе, попросившего его надеть маску. "Ты знаешь, с кем ты говоришь? - кричит телеведущий, щедро сдабривая свою речь матерными словами. - Я тебя сейчас депортирую из страны". Артур Цветков так вышел из себя, что полез на своего оппонента с кулаками.

В итоге шоумен вызвал полицию и написал заявление. По словам Цветкова, его возмутило, что сотрудник заведения обращался к нему на "ты". Он сообщил, что владелец кафе извинился перед ним за поведение своих сотрудников.

13 августа Артур Цветков опубликовал в Instagram видео, на котором он пожимает руку мужчине - тому, кого он обещал депортировать из России. Цветков неохотно, но все-таки извиняется перед своим оппонентом. Тот тоже приносит свои извинения. Шоумен обещал забрать заявление из полиции.

- Гордость убивает человека! - пишут Цветкову в комментариях.

- Я думаю, и так все поняли, что извинились вы не от души, а просто вынуждены были.

- Извинился так, будто одолжение сделал. В вообще о человеке можно многое сказать, просто посмотрев на то, как он общается с официантами или кассирами.

- Гордыня твоя погубит тебя.

- Теперь можно отписаться.

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