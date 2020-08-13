Инвалидное кресло и новый диагноз: стало известно о состоянии Ефремова

Его жизнь вне опасности

Актер Михаил Ефремов, который проходит лечение в неврологическом отделении Боткинской больницы, оказался в инвалидном кресле. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как передает m24.ru, по больнице Ефремова возят на инвалидной коляске. Портал опубликовал видео, где актера в халате, маске и медицинской шапочке везут по больничному коридору.

"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", - рассказал источник ТАСС. По его словам, жизнь Ефремова находится вне опасности, его состояние стабильно.

Между тем Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, настаивает на том, что звезде поставили другой диагноз. "Мне врачи сказали, что у него инсульт, но меня к Ефремову не пустили из-за карантина", - сказал юрист. По его словам, Ефремов не страдает алкоголизмом.

Напомним, Ефремову стало плохо во вторник, 12 августа. Его увезли в больницу из Пресненского суда. Следующее заседание по делу актера состоится 18 августа.

ДТП с участием пьяного актера произошло 8 июня. Ефремова оставили под домашним арестом до 22 января.

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