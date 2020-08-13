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Депутат МГД: выпускники вузов могут стажироваться по специальности в учреждениях соцсферы

18:51
  • четверг
  • 13 августа 2020

Познакомиться с будущей профессией на практике всегда важно

Депутат Мосгордумы Татьяна Батышева рассказала о программе стажировки выпускников в учреждениях соцсферы. По ее словам, познакомиться с будущей профессией на практике всегда важно для студента и выпускника.

"Помню, когда я тоже была подростком и только выбирала свой путь, я пошла помогать в одну из больниц Петербурга, много общалась с пациентами, наблюдала, как работают старшие коллеги. И именно тогда, именно там, я поняла, что это мое настоящее призвание и этому я готова посвятить свою жизнь. Прекрасно, что такая возможность есть и у современной молодежи", - отметила она.

Программа стартовала 10 августа – подать заявку можно в течение месяца. Вакансии открыты по 11 направлениям. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников, поскольку цель программы – помочь молодым специалистам найти свою первую работу.

Кроме того, стажировка оплачивается и предусматривает гибкий график.  Принять участие могут молодые люди до 30 лет, которые закончили вуз или колледж в 2019-2020 годах и в настоящее время нигде не работают, передает АГН "Москва".

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