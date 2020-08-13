ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Талант в крови": первая песня сына Децла произвела фурор

19:13
  • четверг
  • 13 августа 2020

Ему предсказали большое будущее

14-летний Антоний, сын покойного рэпера Децла, выпустил первую песню. 
Опубликованы результаты ДНК-теста сына Децла

В Сети опубликовали фрагмент записи, сделанной в звукозаписывающей студии. Антоний читает рэп, мечтая, видимо, затмить своего знаменитого отца. 

Школьник выступает под псевдонимом Juzeppe Junior (Джузеппе-младший). Это неспроста, ведь в последние годы своей жизни Децл читал рэп под именем Джузеппе Жестко. 

Интернет-пользователи более чем благосклонно отнеслись к дебюту Антония. 

- Молодец. Желаю тебе всех высот и удачи во всех начинаниях. 

- Красавчик, долби дальше. 

- Талант у тебя в крови. 

- Для первого трека шикарно... Мурашки и энергетика нереальная. 

- Очень хорошее начало. 

Вскоре после смерти отца Антоний ушел из соцсетей. Новую страницу в Instagram он завел в феврале. Раньше Антоний носил дреды, как Децл, а теперь стрижется коротко. За последние годы он заметно возмужал. 

Децл умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Родители музыканта не общаются с его вдовой. По их словам, Юлия Киселева мешает Антонию наладить контакт с бабушкой и дедушкой. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
сын Децла, Тони
сын Децла, Тони
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.