"Талант в крови": первая песня сына Децла произвела фурор

Ему предсказали большое будущее
14-летний Антоний, сын покойного рэпера Децла, выпустил первую песню.
В Сети опубликовали фрагмент записи, сделанной в звукозаписывающей студии. Антоний читает рэп, мечтая, видимо, затмить своего знаменитого отца.
Школьник выступает под псевдонимом Juzeppe Junior (Джузеппе-младший). Это неспроста, ведь в последние годы своей жизни Децл читал рэп под именем Джузеппе Жестко.
Интернет-пользователи более чем благосклонно отнеслись к дебюту Антония.
- Молодец. Желаю тебе всех высот и удачи во всех начинаниях.
- Красавчик, долби дальше.
- Талант у тебя в крови.
- Для первого трека шикарно... Мурашки и энергетика нереальная.
- Очень хорошее начало.
Вскоре после смерти отца Антоний ушел из соцсетей. Новую страницу в Instagram он завел в феврале. Раньше Антоний носил дреды, как Децл, а теперь стрижется коротко. За последние годы он заметно возмужал.
Децл умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Родители музыканта не общаются с его вдовой. По их словам, Юлия Киселева мешает Антонию наладить контакт с бабушкой и дедушкой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"