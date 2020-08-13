"Талант в крови": первая песня сына Децла произвела фурор

Ему предсказали большое будущее

14-летний Антоний, сын покойного рэпера Децла, выпустил первую песню.

В Сети опубликовали фрагмент записи, сделанной в звукозаписывающей студии. Антоний читает рэп, мечтая, видимо, затмить своего знаменитого отца.

Школьник выступает под псевдонимом Juzeppe Junior (Джузеппе-младший). Это неспроста, ведь в последние годы своей жизни Децл читал рэп под именем Джузеппе Жестко.

Интернет-пользователи более чем благосклонно отнеслись к дебюту Антония.

- Молодец. Желаю тебе всех высот и удачи во всех начинаниях.

- Красавчик, долби дальше.

- Талант у тебя в крови.

- Для первого трека шикарно... Мурашки и энергетика нереальная.

- Очень хорошее начало.

Вскоре после смерти отца Антоний ушел из соцсетей. Новую страницу в Instagram он завел в феврале. Раньше Антоний носил дреды, как Децл, а теперь стрижется коротко. За последние годы он заметно возмужал.

Децл умер 3 февраля прошлого года на частной вечеринке в ижевском клубе. Родители музыканта не общаются с его вдовой. По их словам, Юлия Киселева мешает Антонию наладить контакт с бабушкой и дедушкой.

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