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Депутат МГД Щитов призвал соблюдать правила перевозки детей в автокреслах

19:38
  • четверг
  • 13 августа 2020

Парламентарий напомнил о важности использования автокресел при перевозке детей

Согласно недавнему исследованию аналитического центра НАФИ, около трети водителей в России перевозят детей без специальных автокресел, хотя штраф за это нарушение - три тысячи рублей. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, необходимость детских автокресел доказана. В прошлом году в автоавариях погибли 794 ребенка. При этом штатные ремни безопасности в машине не способны защитить детей.

"Единственным надежным средством, удерживающим ребенка на месте при лобовом столкновении, являются именно детские автокресла, причем выбранные по возрасту", - рассказал парламентарий в интервью "АиФ".

Щитов призвал использовать детские автокресла даже в поездках на небольшие расстояния.

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Ребенок в автокресле
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