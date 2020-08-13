Принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом

Они уже несколько недель живут в Санта-Барбаре

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк в Санта-Барбаре в штате Калифорния. Супруги вместе с сыном Арчи переехали туда в июле.

Как пишут иностранные СМИ, Гарри и Меган уже несколько недель живут в тихом районе по соседству с телеведущими Опрой Уинфри и Эллен Дедженерес. Это первый дом, который знаменитые супруги купили на свои средства. Сколько он стоит, не уточняется.

Источники утверждают, что пара тщательно выбирала жилье. Ведь именно здесь они хотят пустить корни и воспитывать своего сына.

"Это место, где они планируют обрести счастье, завести хороших друзей и воспитать Арчи, дав ему возможность играть с детьми своего возраста", - заявил осведомленный источник pagesix.com.

Напомним, что с недавних пор супруги перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и переехали в США.

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