Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей на протестах

Он принес извинения

В четверг глава МВД Белоруссии заявил, что берет на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста. Эти слова Юрий Караев произнес в эфире одного из государственных телеканалов. Он также призвал и манифестантов не забывать об уголовной ответственности - ведь за последние трое суток было совершенно 11 умышленных наездов на сотрудников правоохранительных органов.

Пятый день продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко. В знак протеста несколько журналистов заявили о своём уходе с государственных телеканалов. К всеобщей забастовке присоединились железнодорожники, врачи скорой помощи, рабочие ряда крупных предприятий. Пока из западных столиц звучит требование провести новые выборы, Москва призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Требование провести в Белоруссии новые президентские выборы звучит на территории МАЗа, а это уже другой крупный завод - БелАЗ. Рабочие угрожают забастовкой и на эмоциях разговаривают с мэром своего города Жодино. Он дважды за день мужественно выходит к людям, но диалога не получается. Звучат лишь требования.

На подобные встречи и акции протеста выходят люди в самых разных регионах страны. Днём митингующие снова выстраиваются в цепочки вдоль дорог, надевают белую одежду и приносят с собой цветы. Массово выходят коллективы предприятий, к примеру, сотрудники завода "Керамин" в Минске, в Бресте таксисты устраивают автопробег. В Гродно букеты над головой поднимают врачи. Свою акцию устраивает хор белорусской филармонии, передает "ТВ Центр".

Об увольнении с центральных белорусских каналов и радиостанций заявляют журналисты, теле- и радиоведущие. Публично уволился сотрудник администрации президента. Активно в соцсетях распространяются и такие видео - люди рвут, сжигают или выбрасывают форму спецподразделений.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"