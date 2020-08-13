ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Новороссийск обрушился мощный ливень с грозой

22:24
  • четверг
  • 13 августа 2020

Затоплены улицы

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Над Чёрным морем большая вероятность образования смерчей.

Стихия уже ударила по Новороссийску. На него обрушился мощный ливень с грозой. По всему городу серьёзные подтопления. Некоторые из центральных улиц за считанные минуты полностью скрылись под водой. Многим водителям пришлось бросить свои автомобили, передает "ТВ Центр".

Ситуацию усугубил сильный град. Самые крупные осадки, судя по фотографиям местных жителей, были величиной с грецкий орех. От такой бомбардировки на машинах остались вмятины. Стихия сопровождалась ураганным ветром. Пляжи завалены сломанными зонтиками, лежаками, оторванными кусками ограждений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.