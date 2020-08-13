На Новороссийск обрушился мощный ливень с грозой

Затоплены улицы

На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Над Чёрным морем большая вероятность образования смерчей.

Стихия уже ударила по Новороссийску. На него обрушился мощный ливень с грозой. По всему городу серьёзные подтопления. Некоторые из центральных улиц за считанные минуты полностью скрылись под водой. Многим водителям пришлось бросить свои автомобили, передает "ТВ Центр".

Ситуацию усугубил сильный град. Самые крупные осадки, судя по фотографиям местных жителей, были величиной с грецкий орех. От такой бомбардировки на машинах остались вмятины. Стихия сопровождалась ураганным ветром. Пляжи завалены сломанными зонтиками, лежаками, оторванными кусками ограждений.

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