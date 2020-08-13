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Киркоров отреагировал на слухи о разводе Галкина и Пугачевой

21:29
  • четверг
  • 13 августа 2020

Он поднял вопрос приличий

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В звездной среде ходит молва, будто Примадонна оформила тайный развод с телеведущим. 
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"Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье, - заявил Киркоров sobesednik.ru. - Я не имею никакого права и основания. Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь". 

Вопрос о разводе артист призвал адресовать самим супругам. 

Недавно Киркоров признался, что в последнее время они с бывшей супругой отдалились друг от друга. Семьями они не дружат, у каждого из них своя жизнь. "Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу", - говорил он kp.ru. 

Откуда появились слухи о разводе Галкина и Пугачевой, сказать трудно. Сами звезды эту информацию не комментируют. При этом шоумен продолжает выкладывать в Instagram совместные фото и видео. Судя по этим кадрам, в их семье царит идиллия.  

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