"Я мечтала о сыне": Успенская показала трогательное видео с ребенком

Теперь он будет жить в доме артистки

66-летняя певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram видео, на котором она обнимает маленького мальчика. Звезда называет его своим сыном.

Видео снято в доме певицы. "Вы просили нас найти вам хорошего мальчика, о котором вы мечтали, - говорит Успенской неизвестная женщина с ребенком на руках. - Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете".

После этих слов Успенская заключает ребенка в объятия. "Тебе нравится здесь? - обращается она к мальчику. - Ты останешься в этом доме? Это все твое. Ты поцелуешь меня?"

После поцелуя Успенская хлопает в ладоши со словами: "Как я счастлива! Спасибо!"

Судя по всему, певица усыновила мальчика. Однако объявлять об этом официально она не торопится.

"У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", - написала Любовь Успенская в соцсети.

Напомним, что недавно артистка рассорилась со своей единственной дочерью Татьяной, которая фактически сбежала от нее в США. Дочь обвинила Успенскую в физическом и психологическом насилии, а та объявила ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"