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"Я мечтала о сыне": Успенская показала трогательное видео с ребенком

22:16
  • четверг
  • 13 августа 2020

Теперь он будет жить в доме артистки

66-летняя певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram видео, на котором она обнимает маленького мальчика. Звезда называет его своим сыном. 
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Видео снято в доме певицы. "Вы просили нас найти вам хорошего мальчика, о котором вы мечтали, - говорит Успенской неизвестная женщина с ребенком на руках. - Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете". 

После этих слов Успенская заключает ребенка в объятия. "Тебе нравится здесь? - обращается она к мальчику. - Ты останешься в этом доме? Это все твое. Ты поцелуешь меня?" 

После поцелуя Успенская хлопает в ладоши со словами: "Как я счастлива! Спасибо!"  

Судя по всему, певица усыновила мальчика. Однако объявлять об этом официально она не торопится.

"У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент", - написала Любовь Успенская в соцсети. 

Напомним, что недавно артистка рассорилась со своей единственной дочерью Татьяной, которая фактически сбежала от нее в США. Дочь обвинила Успенскую в физическом и психологическом насилии, а та объявила ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей.

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Любовь Успенская с сыном
Любовь Успенская с сыном
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