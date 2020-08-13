Минтруд предложил установить новый прожиточный минимум

Его рост связан с увеличением цен на некоторые продукты

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения он составит 12 392 рубля, для пенсионеров - 9 422 рубля, а для детей - 11 423 рубля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на проект документа, величина прожиточного минимума за II квартал по отношению к I кварталу увеличилась на душу населения на 5,8%. Если говорить о трудоспособном населении, то этот показатель вырос на 5,6%, а если о пенсионерах и детях, то на 5,3% и 6,5% соответственно.

Рост прожиточного минимума связан с подорожанием продуктов питания, включенных в потребительскую корзину.

"Самый значительный рост потребительских цен отмечается на плодоовощную продукцию и картофель, - говорится в документе. - Так, в среднем за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на картофель - на 41,7%, на морковь - на 32,2%, на яблоки - на 25,8%, на капусту белокочанную свежую - на 24,5%, на свеклу столовую - на 20,4%".

Молочные продукты и гречка тоже подорожали.

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