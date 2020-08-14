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"Нам не нужна война": власти Белоруссии обратились к протестующим

08:22
  • пятница
  • 14 августа 2020

Более тысячи задержанных были освобождены

В Минске - очередной день несанкционированных митингов после объявления результатов президентских выборов. Главное требование протестующих - освободить из изоляторов всех задержанных, передает "ТВ Центр".
Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей на протестах

Акции проходят спокойно, милиция не вмешивается. Ночью из ИВС уже начали выпускать людей. По данным МВД Белоруссии за минувшие сутки в ходе протестов были задержаны 700 человек, до этого сообщалось о трех тысячах.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война", - заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Тем временем, глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими, которые получили травмы в ходе акций протестов и взял на себя ответственность за действия сотрудников правоохранительных органов. Эти слова Юрий Караев произнёс в эфире одного из государственных телеканалов. При этом он напомнил, что за последние трое суток было совершенно 11 умышленных наездов на сотрудников правоохранительных органов, а их родственникам даже поступали угрозы.

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