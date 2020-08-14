"Нам не нужна война": власти Белоруссии обратились к протестующим

Более тысячи задержанных были освобождены

В Минске - очередной день несанкционированных митингов после объявления результатов президентских выборов. Главное требование протестующих - освободить из изоляторов всех задержанных, передает "ТВ Центр".

Акции проходят спокойно, милиция не вмешивается. Ночью из ИВС уже начали выпускать людей. По данным МВД Белоруссии за минувшие сутки в ходе протестов были задержаны 700 человек, до этого сообщалось о трех тысячах.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война", - заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Тем временем, глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими, которые получили травмы в ходе акций протестов и взял на себя ответственность за действия сотрудников правоохранительных органов. Эти слова Юрий Караев произнёс в эфире одного из государственных телеканалов. При этом он напомнил, что за последние трое суток было совершенно 11 умышленных наездов на сотрудников правоохранительных органов, а их родственникам даже поступали угрозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"