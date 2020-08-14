ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль договорился о мире с третьей арабской страной

08:35
  • пятница
  • 14 августа 2020

Мирный договор будет заключен с ОАЭ

Израиль заключил мир с третьей арабской страной. О полной нормализации отношений договорились с Объединёнными Арабскими Эмиратами. 

Посредником стали США. В трёхстороннем заявлении говорится, что Израиль  временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Дональд Трамп назвал сделку исторической, передает "ТВ Центр".

А вот палестинская сторона отреагировала очень резко - шаг Абу-Даби объявила предательством и отзывает из  Эмиратов своего посла. Против выступил Иран. По мнению Тегерана, данное соглашение - стратегическая ошибка.

Из арабских государств дипломатические связи у Израиля до этого времени были только с Египтом и Иорданией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Израиля
Флаг Израиля
Женщина с детьми на одной из улиц Дубая
Женщина с детьми на одной из улиц Дубая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.