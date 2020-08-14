Израиль договорился о мире с третьей арабской страной

Мирный договор будет заключен с ОАЭ

Израиль заключил мир с третьей арабской страной. О полной нормализации отношений договорились с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Посредником стали США. В трёхстороннем заявлении говорится, что Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Дональд Трамп назвал сделку исторической, передает "ТВ Центр".

А вот палестинская сторона отреагировала очень резко - шаг Абу-Даби объявила предательством и отзывает из Эмиратов своего посла. Против выступил Иран. По мнению Тегерана, данное соглашение - стратегическая ошибка.

Из арабских государств дипломатические связи у Израиля до этого времени были только с Египтом и Иорданией.

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