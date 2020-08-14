Возвращение россиян домой из проблемных стран станет платным

Это предотвратит использование бюджетных денег недобросовестными гражданами

МИД России предложил взимать с россиян плату за эвакуацию из проблемных стран.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства. Внешнеполитическое ведомство предложило, чтобы россияне компенсировали стоимость затрат на эвакуацию в течение трех месяцев. Если гражданин не перечислит деньги в бюджет, то будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств.

"Решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", — отметили в МИД.

По словам советника ассоциации "Турпомощь" Валерия Коровкина, эта мера поможет не только снизить государственные расходы на помощь гражданам, но и расширить перечень положений, при которых россияне смогут претендовать на поддержку.

"Мысль верная, потому что раздача денег иногда граничит с "халявой", причем не совсем оправданной, притом что это деньги налогоплательщиков, деньги других граждан нашей страны. Консульские учреждения правы — многие люди просто восприняли выплаты как маленький дополнительный пансион", - заявил он радио Sputnik.

В конце марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавирусной пандемии. Десятки тысяч россиян остались за границей. МИД организовал вывозные рейсы, чтобы наши граждане смогли вернуться на родину. На поддержку государство выделило более 900 миллионов рублей.

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