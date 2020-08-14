Актриса, муза и папина радость: как живет дочка Алексея Панина

Девочка не позволила отцу окончательно пропасть

Биография Алексея Панина изобилует скандалами. Пьяные дебоши, уголовные дела, грязные подробности личной жизни… Пропащий человек, говорят про него. И это, наверное, было бы вполне справедливо, если бы не одно "но". Панин воспитывает 11-летнюю дочь Анну, которая растет настоящей красавицей и умницей. ТВЦ.RU узнал, как живет девочка, которая не позволила своему непутевому отцу окончательно пропасть.

Трудное детство

Анна - дочь Алексея Панина от бывшей модели и актрисы Юлии Юдинцевой. Они жили в гражданском браке то ли с 2004, то ли с 2006 года. Вскоре после рождения дочери пара рассталась. Юлия обвиняла экс-возлюбленного в изменах, а тот ее - в алкоголизме. Между ними началась многолетняя война за Анну - с похищениями, судами и публичными оскорблениями. В 2017 году суд разрешил Панину воспитывать дочь, а ее мама, по слухам, погрязла в пьянстве.

Анна часто становилась свидетелем семейных конфликтов. Ее разлучали то с мамой, то с папой, а в конце концов заставили сделать выбор между родителями. Она выбрала отца.

Несмотря на пережитые ужасы, Анна выросла веселой, доброй и отзывчивой девочкой. С ее лица не сходит милая улыбка. У нее прекрасное чувство юмора. А еще она обаятельная и красивая. Ей предстоит разбить много мужских сердец.

По стопам отца

Анна Панина ходит в театральную студию и мечтает сниматься в кино. Благодаря отцу ее мечта уже воплощается в жизнь. Школьница играет одну из главных ролей в фильме "Я вернулся", который снимает Панин. Это его режиссерский дебют, рассказывающий о знакомстве маленькой девочки с вором. В картине снимаются Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин и другие известные актеры.

Анна уверенно держится перед камерой, играет с чувством и без притворства, а актерскую тусовку просто обожает. Съемочный процесс для нее - это как увлекательное путешествие.

Алексей Панин уверен, что дочку ждет большое будущее. "Я профессионал, поэтому объективно оценивают способности ребенка. Если бы их не было, то смысл лезть [в кино]. Но данные есть. Когда предложил Ане сыграть со мной, конечно, она обрадовалась", - рассказывал Панин.

Армия поклонников

С недавних пор Анна ведет страничку в соцсети, где делится фотографиями и видео с отцом. Вот она гуляет по полю, вот Панин учит ее водить машину, а вот она резвится у фонтана… У Анны больше пяти тысяч подписчиков. Неплохо для школьницы!

Несмотря на сомнительную репутацию ее отца, интернет-публика более чем благосклонно относится к Анне. Никаких тебе едких замечаний, подколов и оскорблений. "Красатуля", "Ты крутая", "Лапочка", "Милая", "Счастье в глазах" - пишут ей подписчики.

Анна читает комментарии и время от времени отвечает. Недавно, например, один поклонник сравнил ее с актрисой Дженнифер Энистон. "Вообще нет", - не без кокетства ответила Анна, поставив смеющуюся рожицу. Остается надеется, что девочка не загордится от такой волны похвал.

Папина надежда

Алексей Панин много времени проводит с дочкой. Он общается с ней как со взрослой и порой позволяет себе шутки на грани фола. Иногда, например, Панин троллит блюстителей нравственности, публикуя фото Анны с сигаретой в руке.

Если бы не дочь, то Алексей Панин, вероятно, махнул бы рукой на свои режиссерские амбиции и не стал бы снимать кино. Слишком уж это дорого и муторно. А так у него есть возможность чаще бывать с дочкой и дарить ей радость. В каком-то смысле Анна стала для него музой.

Если бы не Анна, то Панину было бы гораздо тяжелее бороться со своими дурными привычками. В последнее время, по словам актера, он не употребляет запрещенные средства и почти не пьет.

Если бы не Анна, то Панин бы уже давно уехал из России, где его считают хулиганом и извращенцем. Недавно артист получил вид на жительство в Испании, но эмигрировать не торопится. "Пока не планирую никуда уезжать надолго, ведь меня держит дочь", - заявил Панин. Держит и дает надежду на лучшую жизнь.

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