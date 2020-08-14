Европа взбунтовалась из-за санкций США против "Северного потока-2"

Демарш устроили 24 страны ЕС

24 страны Евросоюза выразили протест Соединённым Штатам из-за санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формате видеоконференции, участвовали 24 страны-члена ЕС", - сообщает издание.

Как следует из статьи, эту тему делегация ЕС обсуждала на видеоконференции с Госдепартаментом 12 августа. Тогда и было объявлено о ноте в адрес Вашингтона. Воздержались три европейские страны - какие именно, не уточняется, отмечает "ТВ Центр".

"Северный поток-2" свяжет Германию и России по дну Балтийского моря, мощность проекта - 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают США, продвигая в Европу свой сжиженный газ. Буквально на днях стало известно об угрозах в адрес порта, где хранятся трубы для прокладки магистрали. Владелец - немецкая компания. В Еврокомиссии такое давление Вашингтона назвали "нарушением международных прав".

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