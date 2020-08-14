Назван самый подорожавший в России за год продукт

Аукнулся мартовский ажиотаж

Росстат назвал гречневую крупу самым подорожавшим продуктом в стране за год.

Стоимость килограмма этой крупы за год выросла в 1,7 раза — до 87,1 рубля, пишет газета "Ведомости".

Эксперты объясняют подорожание ажиотажным спросом, который наблюдался этой весной на фоне пандемии коронавируса. Поставщики воспользовались этой ситуацией и подняли цены.

Сейчас цена на гречку стабилизировалась, дальнейшая ее динамика будет зависеть от нового урожая. Производители полагают, что стоимость гречки снизится к октябрю.

В начале пандемии из-за страха дефицита товаров россияне кинулись скупать продукты первой необходимости и длительного хранения. В один момент с прилавков магазинов пропали гречка, рис, пельмени, молоко, мыло, туалетная бумага, антисептики и влажные салфетки.

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