Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Ближе к концу года

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинация групп риска начнется уже в августе. Пока в России выпущено ограниченное количество вакцины. Гинцбург заверил, что на внутреннее потребление не повлияет производство препарата в других странах.

"Для внешнего рынка руководством проводится другая политика, которая не повлияет на внутренний рынок. На внешний рынок будут передавать технологию, а не произведенный продукт, и в других странах будут производить его на новых или имеющихся мощностях", - сообщил он в интервью "Интерфаксу".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что поставки вакцины за границу начнутся только после того, как ей будет обеспечен внутренний рынок.

В ближайшие дни ведомство намерено опубликовать данные клинических исследований вакцины от коронавируса. По словам Мурашко, критика препарата связана с тем, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

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