США задержали четыре танкера с иранским топливом

Груз конфискован

Новый конфликт назревает между Вашингтоном и Тегераном. Американская сторона задержала четыре танкера с иранским топливом, передает "ТВ Центр". Суда направлялись в Венесуэлу.

По данным газеты The Wall Street Journal, власти США интересовал только груз. Он конфискован из-за того, что танкеры якобы принадлежали иранскому бизнесмену, связанному с Корпусом стражей исламской революции, против которого действуют санкции США.

Накануне Штаты обвинили Иран в захвате танкера у берегов Арабских Эмиратов. Он шел под флагом Либерии.

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