"Скучаю по тебе": Панайотов показал трогательное фото с Началовой

На снимке певица нежно обнимает своего друга
Музыкант Александр Панайотов скучает по певице Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет.
Панайотов опубликовал в своем блоге в инстаграме совместную фотографию с Началовой. На снимке певица нежно обнимает своего друга.
"Miss you (скучаю по тебе)" – подписал публикацию Панайотов. В комментариях под постом люди вспоминают, какой была Началова.
- Я всегда очень любила Юлю Началову и продолжаю любить сейчас. Восхитительная и неподражаемая певица.
- Юлечка всегда в наших сердцах. Помним и любим.
- Мы все скучаем по Юле. Светлая память светлейшему человечку.
- Необыкновенная, до сих пор не верится.
Ранее вышла последняя песня Юлии Началовой под названием "Останься". Певица работала над этим треком незадолго до смерти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"