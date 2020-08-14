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"Скучаю по тебе": Панайотов показал трогательное фото с Началовой

09:38
  • пятница
  • 14 августа 2020

На снимке певица нежно обнимает своего друга

Музыкант Александр Панайотов скучает по певице Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет.

Панайотов опубликовал в своем блоге в инстаграме совместную фотографию с Началовой. На снимке певица нежно обнимает своего друга.

"Miss you (скучаю по тебе)" – подписал публикацию Панайотов. В комментариях под постом люди вспоминают, какой была Началова.

- Я всегда очень любила Юлю Началову и продолжаю любить сейчас. Восхитительная и неподражаемая певица.

- Юлечка всегда в наших сердцах. Помним и любим.

- Мы все скучаем по Юле. Светлая память светлейшему человечку.

- Необыкновенная, до сих пор не верится.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandr Panayotov (@panaiotov) on

Ранее вышла последняя песня Юлии Началовой под названием "Останься". Певица работала над этим треком незадолго до смерти.

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