Еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Общее число выздоровевших превысило 194 тысячи

В Москве от коронавируса вылечились еще 1350 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194823", - сказала Ракова.

Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы.

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