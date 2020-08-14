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Еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

09:56
  • пятница
  • 14 августа 2020

Общее число выздоровевших превысило 194 тысячи

В Москве от коронавируса вылечились еще 1350 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1350 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194823", - сказала Ракова.

Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы.

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