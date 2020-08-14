Ребенок все видел: подробности произошедшей в Москве расчлененки

Муж убил жену за измену

Следственный комитет просит арестовать мужчину, который накануне расчленил свою жену.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 48-летний мужчина полностью признал свою вину, пишет агентство "Москва". Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным ТАСС, вместе с расчлененным телом матери в квартире находился шестилетний мальчик. Сейчас ребенок в больнице, с ним работают психологи. В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы отметили, что ранее семья получала помощь от социальных служб города.

Расчлененное тело 41-летней женщины обнаружили в пакетах в квартире дома на Ореховом бульваре накануне. По предварительным данным, в период с 7 по 10 августа между мужем и женой возникла ссора на почве измены, в ходе которой глава семейства ударил супругу в грудь ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, мужчина решил распилить тело и вынести жену из квартиры частями.

По словам соседей, в ту ночь ни слышали странные звуки, доносящиеся из квартиры, но решили, что супруги просто затеяли ремонт.

"Ночью я проснулся в 03:00 часа, и стучали там молоточком. Думал: кто же может работать ночью? Лег, опять стучат. Негромко... А уже под утро дрель или циркулярка", - рассказал РЕН ТВ жилец дома на Ореховом бульваре.

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