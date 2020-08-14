На границе Белоруссии поймали провокаторов из Латвии

Подозрение вызвали двое мужчин, перевозивших крупную сумму денег

В Минске начали выпускать из следственных изоляторов людей, задержанных в ходе протестных акций. В МВД заявили, что на свободу выйдут все. Глава ведомства Юрий Караев извинился перед теми, кто получил травмы, и взял на себя ответственность за действия милиции. Митинги несогласных с результатами выборов продолжаются и в эти минуты, но проходят мирно.

У изолятора временного содержания в Минске непривычно многолюдно. Родственники, друзья, журналисты ждут тех, кто с минуты на минуту должен покинуть эти стены.

- Меня только что выпустили. Вещи никакие не вернули. Давай, мам, перезвони на этот номер, пожалуйста.

В МВД обещали отпустить всех, кого задержали со дня начала протестных акций. Только за минувшие сутки таких 700 человек, до этого сообщалось о трех тысячах. Люди говорят о том, что непосредственно в митингах не участвовали. Кто-то мимо проходил. Другие, например, эта девушка-медик, в свой выходной приехала в центр столицы оказать помощь пострадавшим.

- Поставили на колени нас. Приставили мотыги к головам. Привезли сюда молча.

Случайных задержанных освободили под честное слово, что они не станут выходить на улицы. Министр внутренних дел республики Юрий Караев заявил, что организаторы беспорядков умело вовлекают в свои провокации простых людей. Также напомнил, как милиционеров таранили на автомобилях, сообщил, что сотрудникам правопорядка и их семьям поступали угрозы. Вместе с тем, глава МВД взял на себя ответственность за действия подчиненных и извинился перед согражданами.

"За этих людей, за тех, кому досталось. За это насилие я, как командир, как начальник, хочу взять ответственность на себя и извиниться по-человечески перед этими людьми", - заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Погранслужба Белоруссии отчиталась о задержании возможных провокаторов. Граждане Латвии привлекли внимание пограничников в аэропорту Минска. Двое мужчин привезли с собой внушительную сумму денег. Но не смогли объяснить цель визита. Один якобы приехал на отдых. Другой - на деловую встречу. Прозвучало неубедительно.

"Во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения. Оба иностранца привезли с собой более 15 тысяч долларов США. В их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезли в Белоруссию", - заявили в Погранслужбе.

Руководство "БелАЗ" опровергло появившуюся накануне информацию о забастовке на заводе. На других предприятиях, в учреждениях образования и культуры также все спокойно, заявляют республиканские власти и обращаются к гражданам с просьбой не выходить на улицу.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение!" – обратилась к народу председатель совета республики национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Ночные акции в Минске потеряли протестную силу. Сами митингующие называют их акциями солидарности. Люди ведут себя спокойно. Некоторые просто разместились в парках и играют в шахматы. По данным ряда СМИ, президент Лукашенко готовит обращение к нации.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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