Мишустин недоволен ценами на электроэнергию на Дальнем Востоке

Инфраструктуру нужно модернизировать

Резких скачков в платежах за электричество быть не должно. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по развитию Дальнего Востока, которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

Глава кабмина подчеркнул: спрос на электроэнергию в регионе увеличивается. Растёт нагрузка на инфраструктур, а она и так изношена. Большинство теплостанций до сих пор работают на угле. Как отметил Михаил Мишустин, нужно обновлять объекты генерации и магистральные сети, причём делать это с учетом реалий и современных технологий. Также на совещании обсудили и газификацию дальневосточного региона, передает "ТВ Центр".

"Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации. И сделать это нужно до конца текущего года. Надежная, эффективно работающая система энергообеспечения - это не только базовая инфраструктура для развития экономики, а, прежде всего, нормальные условия жизни для людей, теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем все это - по доступным ценам", - сказал Мишустин.

В Петропавловске-Камчатском Михаил Мишустин и федеральные министры посетили краевую больницу. Старое здание не соответствует современным требованиям. А новое строят уже десять лет. Председатель правительства взял ситуацию под особый контроль.

Затем Михаил Мишустин посетил рыбопромышленное предприятие. Это одна из ведущих отраслей экономики Камчатки. Глава кабмина поднялся на сейнер, а также осмотрел новый завод, который в ближайшее время начнет работу.

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