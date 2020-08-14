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Ведущий американский вуз обвинили в "черном расизме"

11:57
  • пятница
  • 14 августа 2020

Белокожим абитуриентам сложнее поступить в Йель, признали в Минюсте США

Новый скандал на расовой почве разгорается в США. Что удивительно, случаи дискриминации выявлены не в отношении темнокожего населения.

В центре громкой истории - Йельский университет, передает "ТВ Центр". Его обвиняют в притеснении белых абитуриентов и американцев азиатского происхождения. Минюст провёл расследование по жалобам студентов. Двухлетнее разбирательство показало: при прочих равных у афроамериканцев больше шансов поступить. В ведомстве заявили, что расовая принадлежность является для университета главным критерием отбора. Такой подход нарушает Закон о гражданских правах.

Йель - один из самых престижных частных университетов США, входит в знаменитую "Лигу плюща".

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