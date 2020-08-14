Франция вмешалась в спор Турции и Греции из-за шельфа

Париж направил своих военных в зону эскалации конфликта

Любой, кто атакует турецкое судно в Средиземном море, заплатит за нападение высокую цену. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эти слова прозвучали на фоне нарастающего напряжения в отношениях Анкары и Афин. Страны не могут поделить участок морского шельфа, богатый нефтью и газом. Туда уже стянуты боевые корабли. Своих военных направила в зону эскалации и Франция.

Турецкое исследовательское судно "Оруч Рейс" - в исключительной экономической зоне Греции на востоке Средиземного моря. А это значит, что отношения между Анкарой и Афинами вновь штормят. Конфликт разгорается из-за поиска полезных ископаемых в зоне шельфов. Эту территорию Греция считает своей, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву. Турция думает иначе. В конфликт втягиваются и другие европейские страны.

Минобороны Франции отправило в регион фрегат "Лафайет" и два истребителя "Рафаль". В четверг французские и греческие войска провели совместные учения у берегов Крита. А Эммануэль Макрон достаточно четко обозначил свою позицию.

"Положение в Восточном Средиземноморье вызывает тревогу. Одностороннее решение Турции по разведке нефти провоцирует напряженность. Это нужно прекратить, чтобы обеспечить мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО". – написал он в твитере.

Вот как раз с диалогом у Турции и Греции ничего не получается. Анкара не признает соглашение о разграничении морских границ и установлении экономических зон, принятое Грецией и Египтом 6 августа. Афины заявляют - страна хочет добрососедских отношений, но не будет поддаваться на угрозы и шантаж.

"Мы не боимся даже самого жесткого диалога, поскольку убеждены в своей правоте. Но диалог лишается смысла в обстановке трений и провокаций. Реакция Турции на наше законное соглашение о демаркации показывает, что она не в ладах с европейским принципами XXI века. Это логика принуждения и запугивания, которой место в прошлом", - сказал премьер Греции Кирьякос Мицотакис.

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис также подчеркнул, что скопление военных сил в акватории чревато непредсказуемыми последствиями. Сложившуюся ситуацию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал достаточно эмоционально.

"Мы уже давали ответ на атаки в наш адрес. Мы проводили операции в Северном Ираке, Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье. И сегодня мы сделали то же самое. Сказали: не трогайте наше судно. Если вы его атакуете, заплатите высокую цену", - заявил президент Турции.

Впрочем, Турция не отказывается от диалога и призывает найти вариант, который устроит обе стороны. К решению проблемы готовы подключиться канцлер Германии Ангела Меркель и глава Евросовета Шарль Мишель.

Екатерина Гоголева, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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