Ураган в Приморье сорвал крыши со школ и домов

В результате удара стихии в поселке Сибирцево пострадали шесть человек

В Приморье устраняют последствия разгула стихии. На край обрушились мощные ливни и ураган, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Повалены десятки деревьев. Коммунальные службы наводят порядок на улицах города и прочищают ливневые канализации.

Сложная ситуация и в посёлке Сибирцево. Там введён режим ЧС. Как идут восстановительные работы, контролирует губернатор края. Ураган сорвал крыши с двух школ, поликлиники и почти полсотни жилых домов. Аварийные бригады убирают поваленные деревья. А прокуратура проводит проверку из-за падения строительных кранов. В результате удара стихии в посёлке пострадали шесть человек.

Пыльная буря пронеслась по Ставропольскому краю. Непогода застала врасплох автомобилистов - на дорогах нулевая видимость.

В Якутске жители наблюдали торнадо. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в интернет. На кадрах видно, как возле домов внезапно появляется смерч, вращается несколько секунд и исчезает.

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