Большинство стран ЕС выступили в защиту "Северного потока-2" от США

24 страны выразили протест против американских санкций

24 страны ЕС выразили протест США из-за санкционной политики в отношении "Северного потока-2". На переговорах с Госдепартаментом европейская делегация заняла жёсткую позицию. Переубедить партнёров сейчас пытается глава американской дипломатии Майк Помпео. Он проводит турне по Восточной Европе и не стесняется называть Россию угрозой как для самого Вашингтона, так и для Брюсселя.

В какую бы европейскую страну ни приехал госсекретарь Помпео, везде одни и те же старые песни о главном, о наболевшем для США. ЕС должен поддержать Вашингтон в торговой и информационной войне с Китаем, а так же, позабыв про собственные интересы, всячески сопротивляться российскому "Северному потоку-2". Словения, в которой Майк Помпео накануне побывал с визитом, в проекте не участвует. Но Вашингтон пытается навязать всему Старому Свету свой дорогой СПГ. А потому действует и угрозами и небольшой, ничего не стоящей лестью. Мол, словенские друзья являются ключевыми союзниками в общем деле по укреплению обороны и безопасности. Так госсекретарь США написал в своем твиттере. Хотя до этого визита вряд ли без подсказки смог бы найти крошечную Словению на карте мира.

"Контраст между свободным и несвободным обществами никогда не был очевиден, и свободные страны должны работать вместе, чтобы противостоять авторитарным угрозам. Словения в значительной степени поддержала санкции ЕС против России, потому что обеспокоена злонамеренными действиями Москвы против Украины", - заявил Помпео.

Общеевропейские санкции против России, навязанные, кстати, из-за океана, Словения не могла не поддержать, так как является частью Евросоюза. При этом республика, впрочем, как и многие другие государства Старого Света, охотно покупает наше голубое топливо, начиная с 1978 года. И, несмотря на интриги Вашингтона, контракты с "Газпромом" постоянно обновляются. Поэтому одной из важнейших задач Помпео в ходе визита в эту южноевропейскую страну стало убеждение словенцев в том, что они должны обеспечить свою энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом заокеанский гость заявил в интервью журналистам "Радио Словении". И даже хотя бы ради вежливости к принимающей стороне не счел нужным особо скрывать, чьи интересы для него в приоритете.

"Зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из России угрожает национальным интересам Соединённых Штатов. США готовы наладить поставки в Словению любых энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности и независимости этого государства", - сказал Помпео.

В Германии, канцлера которой Дональд Трамп лично упрекал в излишней энергозависимости ФРГ от Москвы, хорошо умеют считать и сравнивать стоимость российского газа и американского. А потому, несмотря на колоссальное давление из Вашингтона и все новые пакеты санкций, вводимых против европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", Берлин прилагает все усилия, чтобы убедить настроенные скептически страны ЕС в целесообразности запуска этого газопровода и даже грозит Штатам ответными мерами. Поскольку примеры той же Украины или Польши, которые решили обхитрить Москву и закупать европейский, а в случае с Варшавой, еще и американский газ, весьма сомнительны. Хоть поляки и уверяют, что доставляемый танкерами за тысячи километров из-за океана СПГ будет на треть дешевле российского трубопроводного газа. В кружок стран, которые назло собственным экономическим интересам дружат против Москвы, входит и Эстония. Глава МИД Эстонии, решив, что его голос что-то значит в большой политике Евросоюза, заявил, что план США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", отвечает интересам Таллина. И вообще логика действий американцев ему понятна. А вот 24 страны ЕС с рестрикциями Вашингтона в отношении трубопровода категорически не согласились. Об этом пишет немецкое издание Welt.

"Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формате видеоконференции, участвовали 24 страны-члена ЕС", - пишет издание.

Уверяя Европу в том, что той нужно как можно меньше закупать энергосерсурсов у Москвы и отказаться от "Северного потока-2", сами США за минувшие 6 месяцев получили из России более 9ти миллионов тонн нефтепродуктов. Это абсолютный рекорд с 2004 года. У американцев дефицит черного золота из-за санкций против Венесуэлы и, соответственно, сырья оттуда. И когда на кону собственные экономические интересы, тут уж не до политики. А поиграть в нее можно и на чужой территории, например, в Европе.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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