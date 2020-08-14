Сергунина: два музея на ВДНХ можно будет бесплатно посещать по будням

Начиная с 18 августа

С 18 августа на главной выставке страны возобновляется акция "Бесплатные часы". Она будет действовать в центре славянской письменности "Слово" и музее ВДНХ. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, - бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ", - отметила Сергунина.

Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты на посещение можно получить в кассах музейных объектов.

Посетители центра "Слово", купившие, а также получившие билеты в ходе акции в будни, могут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Их участники познакомятся с основными вехами истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней.

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