ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: два музея на ВДНХ можно будет бесплатно посещать по будням

10:23
  • пятница
  • 14 августа 2020

Начиная с 18 августа

С 18 августа на главной выставке страны возобновляется акция "Бесплатные часы". Она будет действовать в центре славянской письменности "Слово" и музее ВДНХ. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, - бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ", - отметила Сергунина.

Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты на посещение можно получить в кассах музейных объектов.

Посетители центра "Слово", купившие, а также получившие билеты в ходе акции в будни, могут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Их участники познакомятся с основными вехами истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Девушка осматривает экспозицию центра "Слово"
Девушка осматривает экспозицию центра "Слово"
Постоянная экспозиция центра "Слово"
Постоянная экспозиция центра "Слово"
Посетители осматривают экспозицию центра "Слово"
Посетители осматривают экспозицию центра "Слово"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.