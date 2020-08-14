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МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России

10:49
  • пятница
  • 14 августа 2020

Организатор преступной группы задержан

Сотрудники МВД нескольких регионов России перекрыли крупный канал вывода денег за пределы нашей страны

По данным полиции, злоумышленники успели вывести за рубеж несколько миллиардов рублей. Подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый организатор группы задержан. Работы по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются. передает ТАСС.

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