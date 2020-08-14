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Пропавшую в Москве преподавательницу МГУ нашли мертвой

11:23
  • пятница
  • 14 августа 2020

81-летняя сотрудница вуза пропала четыре дня назад

81-летнюю преподавательницу филологического факультета МГУ Инну Христиансен нашли мертвой.

Ее тело обнаружили в четверг вечером после вскрытия двери в квартире на Ленинском проспекте в Москве, сообщает издание Life.ru. Причины смерти устанавливаются. Согласно данным судмедэкспертов, преподавательница умерла три дня назад.

Источник "Московского комсомольца" утверждает, что Христиансен скончалась от сердечной недостаточности.

О пропаже Инны Христиансен стало известно накануне. В полицию обратилась ее племянница, которая рассказала, что женщина четыре дня не отвечает на звонки и не открывает дверь в квартиру.

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