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Депутат МГД Киселева: Более 3 млн поездок совершили пользователи велопроката с начала сезона

11:40
  • пятница
  • 14 августа 2020

Велосипед становится полноценным видом транспорта в столице

Число поездок на прокатных городских велосипедах в Москве в летнем сезоне превысило 3 миллиона. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева. По ее словам, система велопроката активно развивается.

"С начала сезона было совершено уже более 3 миллионов поездок, а в течение июля – 1,3 миллиона поездок. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ещё более красноречивая статистика по одному из последних дней: 2 августа 2020 года городским велопрокатом воспользовались 52 тысячи раз – это на 120 процентов больше, чем в тот же день годом ранее", - сказала Киселева агентству "Москва", добавив, что  передвижение на велосипедах с каждым годом становится всё более востребованным у москвичей.

Киселева полагает, что москвичи отдают предпочтение велосипедам, потому что этот способ передвижения по городу безопаснее перемещения на общественном транспорте и ходьбы в толпе по тротуару.

"Велосипед – это возможность передвигаться по городу, минуя пробки и выстраивая свой маршрут через зелёные парки, благоустроенные набережные, через самые красивые улицы города. Велосипед – это приятный спорт, а городской велопрокат – это возможность быть свободным", - сказала Киселева.

Кроме того, депутат Мосгордумы сообщила, что в столице приняли решение продлить до конца лета право бесплатного пользования городским велопрокатом для курьеров и волонтёров.

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