"Я пока живой": Лукашенко раскрыл свое местонахождение

Президент не покидал Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никуда не уезжал и находится в Белоруссии.
"Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают - "президент покинул страну и находится за границей", - заявил белорусский лидер на совещании по работе строительной сферы (цитата по ТАСС).
Ранее в telegram-каналах появилась информация, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.
В свою очередь в Кремле заявили, что Путин не планирует в ближайшее время встречу с Лукашенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"