"Я пока живой": Лукашенко раскрыл свое местонахождение

Президент не покидал Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никуда не уезжал и находится в Белоруссии.

"Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают - "президент покинул страну и находится за границей", - заявил белорусский лидер на совещании по работе строительной сферы (цитата по ТАСС).

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин не планирует в ближайшее время встречу с Лукашенко.

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