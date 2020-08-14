"Было бы опрометчиво": Зеленский отказался от приглашения Лукашенко

Президент Украины не поедет в охваченную протестами Белоруссию
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить республику в октябре. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, объявлять о визите "было бы опрометчиво" на фоне протестов в Белоруссии. Зеленский не планирует посещать страну до стабилизации ситуации, которая сложилась в Минске и других городах республики после выборов президента.
"Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", - сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".
Накануне Зеленский заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, запланированные на 18 августа состоятся, несмотря на протесты в Белоруссии.
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