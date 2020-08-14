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"Было бы опрометчиво": Зеленский отказался от приглашения Лукашенко

12:37
  • пятница
  • 14 августа 2020

Президент Украины не поедет в охваченную протестами Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить республику в октябре. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, объявлять о визите "было бы опрометчиво" на фоне протестов в Белоруссии. Зеленский не планирует посещать страну до стабилизации ситуации, которая сложилась в Минске и других городах республики после выборов президента.

"Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", - сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

Накануне Зеленский заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, запланированные на 18 августа состоятся, несмотря на протесты в Белоруссии.

Подробнее о событиях в охваченной протестами Белоруссии смотрите в репортаже ТВЦ:

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