"Было бы опрометчиво": Зеленский отказался от приглашения Лукашенко

Президент Украины не поедет в охваченную протестами Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить республику в октябре. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, объявлять о визите "было бы опрометчиво" на фоне протестов в Белоруссии. Зеленский не планирует посещать страну до стабилизации ситуации, которая сложилась в Минске и других городах республики после выборов президента.

"Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Белоруссии и наладить диалог между белорусской властью и обществом", - сказал Кулеба в эфире "Украинского радио".

Накануне Зеленский заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, запланированные на 18 августа состоятся, несмотря на протесты в Белоруссии.

Подробнее о событиях в охваченной протестами Белоруссии смотрите в репортаже ТВЦ:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"