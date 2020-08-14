Путин сменил российского посла в Ливане

В стране бушуют беспорядки из-за взрыва в Бейруте

Александр Рудаков назначен новым послом России в Ливане.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Другим документом от освободил от этой должности прежнего главу российской дипмиссии в Бейруте - Александра Засыпкина. Он возглавлял посольство с 2010 года.

Оба указа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Рудаков занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, уточняет "Интерфакс".

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Погиб 171 человек, свыше 6 тысяч получили ранения различной степени тяжести. После трагедии по стране прокатилась волна беспорядков с требованием смены политического курса и суда над виновными во взрыве. В результате правительство Ливана в полном составе ушло в отставку.

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