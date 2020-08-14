Депутат МГД Ольга Шарапова рассказала, почему важно сохранять традиции донорства крови

Донорство спасает жизни

В московской больнице им. Виноградова прошла традиционная акция в честь Дня донора. Сдать кровь могли все желающие.

По словам главврача больницы и депутата Мосордумы Ольги Шараповой, донорство - это самое малое, что может сделать каждый из нас для помощи друг другу. Сама она также сдает кровь.

"Это особенно важно сегодня, когда кровь так нужна москвичам, поэтому мы бережно сохраняем традиции донорства", - отметила Шарапова в интервью "Аргументам и фактам".

В этом году донорство крови стало еще более востребовано в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас требуется плазма переболевших коронавирусом, так как ее используют для лечения. Первые результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу показали, что оно снижает вероятность оказаться в реанимации на 60% у среднетяжелых пациентов, а также на 20% увеличивает шанс выздоровления у тяжелых больных.

В акции принял участие 81 человек.

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