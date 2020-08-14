Светлана Бондарчук осталась без работы перед свадьбой

Модель ушла из журнала

Светская львица Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала HELLO!

Сегодня у Бондарчук был последний рабочий день в издании. Если верить СМИ, то завтра у модели должна состояться свадьба.

"Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора", - написала Бондарчук в Instagram.

В СМИ не перестает муссироваться информация о возможной свадьбе Светланы Бондарчук и дизайнера Сергея Харченко. Различные источники утверждают, что пара распишется 15 августа.

Накануне подруги Светланы показали видео с ее девичника. На кадрах невеста выглядела очень счастливой.

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